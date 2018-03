Arrecadação com royalties de petróleo aumentou 55% em janeiro A alta do preço do petróleo e a variação do dólar já aumentaram a arrecadação de royalties na produção nacional em 55% em janeiro, comparado à média mensal em 2002, com um ganho adicional de R$ 160,5 milhões. O cálculo é de especialistas do Grupo de Economia da Energia (GEE) do Instituto de Economia da UFRJ. Na avaliação do grupo, o impacto da eclosão do conflito no Oriente Médio nos royalties poderá superar R$ 1 64 bilhão este ano. Segundo uma portaria da Agência Nacional do Petróleo (ANP), de 1998, o preço de referência para o cálculo da arrecadação das participações do governo varia de acordo com o câmbio e o barril do tipo brent. Os cálculos do GEE mostram que o valor médio do câmbio passou de R$ 2,95 para R$ 3,52, de janeiro do ano passado para o mesmo mês deste ano, enquanto o preço do barril subiu de US$ 24,6 para US$ 31,18. A pesquisadora do GEE Mariana Iootty explica que os valores oficiais da arrecadação de royalties pelo governo foram estimados, pois são divulgados com defasagem de três meses. "O petróleo produzido aqui (no País) está valorado pelo câmbio, combinado com o preço do petróleo", diz Mariana. Para 2002, o grupo estima que o valor de royalties recolhido foi de R$ 3,502 bilhões, 37% acima do ano anterior. O GEE montou projeções para a evolução da arrecadação de royalties pelo governo, no caso de uma invasão do Iraque pelos Estados Unidos. As previsões mostram que, apesar dos efeitos que os aumentos do câmbio e do petróleo poderão causar sobre a inflação e o crescimento econômico do País, o conflito acarretará um significativo aumento de arrecadação de royalties, "amenizando a situação macroeconômica do País". As projeções levam em conta uma variação da taxa de câmbio entre R$ 3,70 e R$ 4,00 e do barril de petróleo entre US$ 32,00 e US$ 40,00. Os três cenários montados mostram que a arrecadação mensal poderia variar entre 67% a 130%, conforme a combinação entre o dólar e o preço do barril. No cenário mais grave o impacto absoluto em termos de arrecadação seria de R$ 329,22 milhões mensais. Neste cenário, segundo o estudo, se o conflito no Oriente Médio tiver uma duração de cinco meses e efeitos mais brandos, o ganho adicional de arrecadação seria de R$ 1,64 bilhão. O valor poderia subir para R$ 3,3 bilhões, levando em conta as mesmas cotações de dólar e petróleo, mas em um conflito mais longo, de dez meses, e efeitos mais prolongados. Apesar da ordem de grandeza das estimativas, o grupo ressalta que "as projeções podem ser tidas como conservadoras, uma vez que os cálculos consideram a mesma média de produção mensal obtida em 2002, não assumindo, portanto, nenhum ganho de produtividade nos campos já existentes". O estudo indica ainda a necessidade de "efetiva fiscalização tributária", para que os recursos adicionais sejam "bem alocados", favorecendo o desenvolvimento econômico do País.