Arrecadação cresce com mudanças na legislação de impostos Apesar da promessa do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de não elevar a carga tributária, a Receita Federal obteve em 2003 um aumento de pelo menos R$ 1,88 bilhão na arrecadação apenas por conta de mudanças na legislação do PIS, Cofins e CSLL. A arrecadação do PIS cresceu R$ 1,3 bilhão devido à alteração na forma de cobrança, que deixou de ser não cumulativa, informou a Receita Federal. Mais R$ 360 milhões foram obtidos com elevação de 3% para 4% da alíquota da Cofins cobrada das empresas do setor financeiro. Outros R$ 220 milhões foram obtidos com o aumento de 12% para 32% da alíquota da base de cálculo da CSLL das empresas prestadoras de serviço que declaram pelo lucro presumido. As mudanças na CSLL e Cofins começaram a ter efeito na arrecadação apenas nos três últimos meses do ano. Justificativas O secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, justificou a necessidade dessas mudanças como medidas de "correção de distorções". "O aumento é relativamente pequeno quando comparado com o ganho de qualidade da economia brasileira", afirmou Pinheiro. A alteração no PIS, ponderou ele, era uma medida demandada pelo setor empresarial há pelo menos 5 anos. "Ela acaba com a proteção que se dava ao produto importado", avaliou ele. Pelos dados da Receita, de janeiro a dezembro a arrecadação do PIS teve um aumento de 16,4%, enquanto no período de agosto a dezembro o crescimento foi de 9,6%. "Esse aumento de 9,4% estava previsto", disse. Pinheiro fez questão de ressaltar que o compromisso do governo de não aumentar a carga tributária não impede a Receita de fazer mudanças na legislação para corrigir as distorções, como as que foram feitas no PIS, Cofins e CSLL.