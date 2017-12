Arrecadação da Fazenda cresce 24,34% no quadrimestre A arrecadação da procuradoria-geral da Fazenda Nacional cresceu 24,34% no primeiro quadrimestre deste ano, tomando como base o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, o montante chegou a R$ 2,784 bilhões, contra R$ 2,289 bilhões dos quatro primeiros meses de 2005. A área de recuperação de créditos da Dívida Ativa da União foi responsável pela arrecadação de R$ 784 milhões. O restante, R$ 2 bilhões, veio da área de defesa judicial, que são processos em que o contribuinte entra com uma ação questionando o pagamento de algum tributo, mas quando perde na Justiça é obrigado a pagar ao governo o valor que deixou de recolher. Segundo a Fazenda, a arrecadação da dívida ativa cresceu 10,27% em relação ao primeiro quadrimestre do ano, enquanto que o crescimento na área de defesa judicial foi de 30,68% no mesmo período. Em 2005, a arrecadação da procuradoria-geral havia sido de R$ 8,810 bilhões - 18,1% maior que o arrecadado em 2004.