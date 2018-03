Arrecadação da Receita cresce 5,5% no ano A arrecadação da Receita Federal de maio ficou em R$ 24,579 bilhões, representando um aumento de 10,70% sobre maio de 2003 e crescimentos reais de 5,32% pelo IPCA e de 2,58% pelo IGP-DI. No acumulado de janeiro a maio, a receita totalizou R$ 127,178 bilhões, um aumento nominal de 12,04% sobre igual período de 2003, e crescimentos reais de 5,53% pelo IPCA e 5,59% pelo IGP-DI. Na comparação com abril de 2004, a arrecadação registrou uma queda nominal de 9,85% e quedas reais de 10,31% pelo IPCA e de 11,15% pelo IGP-DI. Segundo a Receita, essa queda é natural devido a fatores sazonais que elevam a receita de abril com o pagamento da primeira cota do Imposto de Renda das Pessoas Física e Jurídica. A queda foi atenuada pelo crescimento da receita do PIS e do Cofins, que passaram a incidir sobre as importações. A arrecadação da Cofins subiu de R$ 5,850 bilhões em abril para R$ 6,841 bilhões, um crescimento nominal de 16,94% e reais de 16,35% pelo IPCA e de 15,26% pelo IGP-DI. Na comparação com maio de 2003, quando a Receita da Cofins foi de R$ 4,620 bilhões, o aumento nominal verificado foi 48,05%. Os aumentos reais no período foram de 40,80% pelo IPCA e 37,13% pelo IGP-DI.