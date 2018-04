Arrecadação da Receita em março é recorde para o mês A arrecadação dos impostos federais no mês de março totalizou R$ 33,601 bilhões, valor recorde para o mês. O resultado apresenta crescimento real de 9,44% em relação a fevereiro e de 11,78% na comparação com março de 2006. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 16, pela Secretaria da Receita Federal. No acumulado do primeiro trimestre, a arrecadação federal totaliza R$ 102,768 bilhões, o que significa aumento real de 10,16% ante igual período do ano passado. Do total arrecadado em março, R$ 32,837 bilhões são receitas administradas pela própria Receita Federal e os R$ 763 milhões restantes são classificadas como demais receitas. Previdência A receita previdenciária no mês de março atingiu o valor de R$ 11,629 bilhões, o que significa um crescimento real de 3,81% em relação a fevereiro, e de 12,52% em relação a março de 2006. No acumulado do primeiro trimestre, a arrecadação previdenciária totaliza R$ 34,094 bilhões, o que representa um aumento real de 10,95%, em relação ao primeiro trimestre de 2006.