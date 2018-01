Arrecadação da Receita superou previsão em R$ 1 bi O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, anunciou nesta segunda-feira à tarde que a arrecadação até o dia 26 de dezembro, em termos brutos, superou em cerca de R$ 1 bilhão a previsão anterior da Receita. Ele não soube precisar, no entanto, qual era a previsão inicial. Maciel informou que a previsão de arrecadação para o ano de 2002 é de R$ 232,224 bilhões (em valores correntes ) ou R$ 271,909 bilhões (montante a preços deste mês, corrigido pelo IGP-DI, considerando que o índice de dezembro poderá ser 3,0%). Everardo Maciel disse que, apesar de o ano ainda não ter terminado, "já se pode ter um altíssimo grau de previsão". Ele comentou sorrindo que, quando há erro, em geral é para mais do que o previsto. O secretário divulgou uma tabela que compara a receita deste ano com a de 1994, antes do Governo Fernando Henrique Cardoso e antes de ele (Everardo) assumir a Secretaria da Receita. De acordo com a tabela, a variação da arrecadação de 1994 para a previsão de 2002 é de 54,91% e o crescimento sobre 2001 é de 8,53%. Os valores incluem o Refis.