Arrecadação da Receita term queda de 1,85 em 2003 A arrecadação de impostos e contribuições de 2003 somou R$ 273,358 bilhões. De acordo com dados divulgados hoje pela Receita Federal, em dezembro do ano passado a Receita arrecadou R$ 25,823 bilhões, sendo R$ 23,105 bilhões em impostos e contribuições administrados pela própria receita e R$ 718 milhões em taxas e contribuições controladas por outros órgãos do governo. Em termos nominais, a arrecadação de 2003 foi 12,49% superior à arrecadação apurada em 2002. Entretanto, considerando a variação do IPCA no período, a arrecadação no ano passado teve uma queda de 1,85%, em relação ao apurado em 2002. Menos receitas atípicas O menor volume de receitas atípicas explica em boa medida a queda real de 1,85% registrada na arrecadação de tributos federais em 2003. De acordo com dados divulgados hoje pela Receita Federal, as receitas atípicas no ano passado somaram R$ 7,887 bilhões enquanto que no ano de 2002 esse dinheiro extra totalizou R$ 18,486 bilhões, ou seja, uma diferença de R$ 11,710 bilhões de um ano para o outro. A maior parte dos recursos extras apurados em 2002 foram frutos de alterações legais promovidas pelo governo e que surtiram efeito apenas no período. Exemplo disso foi a arrecadação de tributos em atraso dos fundos de pensão. O dinheiro apurado pela Receita com essa operação junto aos fundos respondeu por praticamente metade - R$ 9,267 bilhões - das receitas atípicas de 2002. Nominalmente, ou seja, sem considerar o efeito da inflação sobre o dinheiro recolhido, a arrecadação federal de 2003 é um novo recorde histórico da Receita. Entretanto, em termos reais o dinheiro apurado pelo Fisco por meio de tributos em 2002 ainda continua sendo o maior registrado na história da Receita Federal. Queda em quase todos os tributos A Receita Federal registrou queda real de arrecadação em praticamente todos os tributos recolhidos em 2003. A retração no mercado de automóveis no País, por exemplo, fez com que a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre carros caísse 24,11%, ante o apurado em 2002. O IPI como um todo gerou aos cofres públicos R$ 19,674 bilhões em 2003, uma queda real de 13,29% em relação ao ano anterior. No caso do Imposto de Renda (IR), o governo arrecadou no ano passado R$ 93,017 bilhões. Em termos nominais essa arrecadação ficou 8,41% acima da registrada em 2002. Mas considerando a inflação do período, o que era crescimento vira queda real de 5,53%. No caso da Cide-combustíveis, as diversas liminares concedidas pela Justiça ao longo de 2003, impedindo a cobrança do tributo, fez com que a arrecadação da contribuição acumulasse uma queda real de 9,79%. É importante frisar que a Cide foi cobrada ao longo de 11 meses em 2002, ante 12 meses completos em 2003. Ainda assim, a Receita Federal teve que amargar uma queda na arrecadação dessa contribuição. O tributo de melhor desempenho em 2003 foi o incidente sobre a exploração de petróleo no País. O pagamento de royalties ao longo do ano passado fez com que as chamadas "demais receitas" acumulasse um crescimento real de 17,41%, ante o apurado em 2002. Recuperação em dezembro Se no acumulado de 2003 a arrecadação federal ficou abaixo da registrada em 2002, olhando apenas o mês de dezembro percebe-se a continuidade do processo de recuperação iniciado em meados do segundo semestre do ano passado. De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal, no último mês de 2003 o governo arrecadou R$ 25,823 bilhões em impostos e contribuições, o que representou um crescimento nominal de 5,32% e real de 4,77% em relação ao apurado em novembro. Comparando com a arrecadação de dezembro de 2002, o crescimento nominal bateu em 14,65% e o real em 4,90%. O desempenho dos tributos de dezembro face a novembro acumulam alguns fatores sazonais, como a tributação do 13º salário que fez com que a arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de trabalho tivesse uma alta de 58,98%. O maior número de semanas no mês também contribuiu para que os impostos com recolhimento semanal tivesse desempenho superior ao registrado em novembro. É o caso da CPMF, que acumulou um aumento de arrecadação da ordem de 16,78%. Mas na comparação com dezembro de 2002, o que anula os chamados efeitos sazonais, boa parte dos tributos tiveram desempenho superior em 2003. No caso da Cofins, por exemplo, a arrecadação apurada no mês passado ficou 6,04% acima da registrada em dezembro de 2002. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) também registrou um crescimento real, neste caso de 81,16%.