Arrecadação de abril é o 2º melhor resultado da história A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de abril atingiu R$ 34,966 bilhões, informou na tarde de hoje a Secretaria da Receita Federal. Trata-se do melhor resultado para meses de abril e o segundo mais forte na série histórica. O valor só não supera a arrecadação de dezembro de 2005 que, corrigida pelo IPCA, soma R$ 37,246 bilhões. A Receita destaca, no entanto, que os meses de dezembro são, tradicionalmente, mais fortes em volume de arrecadação. A arrecadação de abril é 5,29% superior ao registrado em abril de 2005, que foi de R$ 33,208 bilhões (valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA). Em relação a março de 2006, o crescimento em abril foi de 19,36%. No primeiro quadrimestre deste ano, a arrecadação federal chegou a R$ 125,345 bilhões, valor 2,67% maior que os R$ 122,936 bilhões (atualizado pelo IPCA) verificado em igual período de 2005. Petrolíferas e bancos puxaram arrecadação De acordo com o secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, o forte resultado da arrecadação em abril foi provocado pelas receitas maiores obtidas com o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) do setor de petróleo e também pela maior arrecadação do IRPJ das instituições financeiras. "O restante está dentro da normalidade", disse Pinheiro. O setor de petróleo rendeu em IRPJ para os cofres do governo em abril R$ 953 milhões, ante R$ 515 milhões no mesmo período de 2005. A arrecadação da CSLL do setor na mesma comparação passou de R$ 192 milhões para R$ 345 milhões. "Isso é reflexo do lucro das empresas do setor", afirmou. No setor financeiro, Pinheiro explicou que no ano passado a arrecadação de IRPJ foi prejudicada por uma decisão judicial que permitiu uma compensação de créditos dos bancos. "Como esses créditos cessaram neste ano, a arrecadação está crescendo", afirmou. No período, a arrecadação de IRPJ com os bancos passou de R$ 397 milhões para R$ 614 milhões, uma expansão, em termos reais, de 47,57%. Previdência Já a arrecadação previdenciária em abril somou R$ 9,929 bilhões. Esse valor é 7,17% superior aos R$ 8,854 bilhões (valor atualizado pelo IPCA) verificado em abril de 2005. No primeiro quadrimestre deste ano, a arrecadação da Previdência totalizou R$ 39,767 bilhões, montante 8,96% maior do que os R$ 34,667 bilhões (valor atualizado pelo IPCA)registrados de janeiro a abril de 2005.