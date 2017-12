Arrecadação de agosto cresce 22,42% sobre agosto de 2003 A Receita Federal arrecadou, em agosto, R$ 25,924 bilhões em impostos e contribuições federais. Trata-se de um crescimento real (com correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA) de 22,42% sobre a arrecadação de agosto de 2003. Em relação a julho deste ano, a arrecadação de agosto apresentou queda real de 8,55%. De janeiro a agosto, a arrecadação das receitas federais já soma R$ 207,824 bilhões, o que representa crescimento real de 10,81% em comparação a igual período de 2003. As receitas administradas pela Receita Federal somaram, em agosto, R$ 24,534 bilhões e as demais receitas, R$ 1,390 bilhão.