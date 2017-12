Arrecadação de ICMS cai R$ 68 milhões, diz Alckmin O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) disse hoje que a queda na arrecadação de ICMS no mês de maio ficou em torno de R$ 68 milhões. Ele não informou quais foram os porcentuais de queda e o montante arrecadado com o imposto, que representa cerca de 80% da receita tributária paulista. Foi o segundo mês consecutivo de queda. Em abril, de acordo com Alckmin, o ICMS registrou queda de R$ 30 milhões. "Isto mostra uma retração da atividade econômica", disse o governador, "Aliás, esses números mostram mais uma vez a necessidade de se fazer um esforço exportador porque é exatamente no momento de maior dificuldade de crescimento no mercado interno que é fundamental alavancar a exportação para poder garantir o emprego", acrescentou. Alckmin deu a declaração depois de participar,no Palácio dos Bandeirantes, da assinatura de convênio entre os governos paulista e federal, para cooperação conjunta na promoção das exportações do Estado. O investimento inicial da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) será de R$ 5 milhões e será basicamente no setor de infra-estrutura e logística, focado em sete setores: calçados, cerâmica, equipamento médico-hospitalar, confecções, móveis e software, podendo agregar ainda o segmento do artesanato.