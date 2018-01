Arrecadação de ICMS cresce 8% A arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em São Paulo, no mês de maio, cresceu 8% sobre igual período do ano passado. O número é da Secretaria da Fazenda paulista. No acumulado do ano, a arrecadação do ICMS cresceu 2,3% sobre mesmo período do ano passado. No período de 12 meses encerrado em maio, houve um crescimento de 0,1%. A expectativa da Secretaria da Fazenda é de que a arrecadação no Estado deve ter um crescimento de 3% este ano. Há dois anos São Paulo não tem uma evolução nessa proporção na arrecadação de ICMS. Principalmente porque há dois anos entrou em vigor a Lei Kandir, que retira os impostos sobre as exportações. O ICMS representa mais de 90% da arrecadação de impostos de São Paulo.