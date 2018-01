Arrecadação de impostos aumenta 44,8% na Argentina O governo argentino anunciou hoje que a arrecadação tributária aumentou 44,8% em novembro em comparação com o mesmo mês do ano passado. É um recorde histórico, com a AFIP, a Receita Federal, obtendo 5,02 bilhões de pesos. A marca anterior havia sido estabelecida em julho do ano passado, quando a Receita arrecadou 4,98 bilhões de pesos. Segundo analistas, o bom desempenho da arrecadação não é um sinal de que a economia argentina estaria se recuperando mais rápido. Eles consideram que a arrecadação aumentou em parte por causa de uma calmaria momentânea na crise econômica, mas também por causa da inflação, além de um temor crescente por parte dos comerciantes em sonegar os tributos. Para o economista Aldo Abram, a arrecadação até agora havia caído em termos reais, compensada por um "tarfifaço" que começou com as retenções sobre as exportações, o imposto sobre operações financeiras, além do imposto inflacionário. Segundo ele, agora existe na Argentina uma "certa tranqüilidade que deu uma parada na queda do nível de atividade econômica, somado às boas expectativas de que irá ocorrer uma mudança de governo". A arrecadação do Imposto de Valor Agregado (IVA) cresceu 45,5% em comparação com novembro de 2001. O imposto sobre operações financeiras, inspirado na CPMF brasileira, aumentou 18,5%. Além disso, a Receita Federal consegui 768 milhões de pesos com as retenções sobre as exportações. Apesar do crescimento, parte do dinheiro arrecadado consiste em "moedas paralelas", ou seja, bônus emitidos pelos governos das províncias utilizados para o pagamento de funcionários públicos e fornecedores do Estado. Parte dos impostos federais podem ser pagos nestas "pseudo-moedas", que já constituem quase a metade do circulante monetário do país.