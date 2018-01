Arrecadação de impostos em julho atinge R$ 31,649 bi e é recorde A arrecadação dos impostos e contribuições administrados pela Receita Federal atingiu em julho o valor de R$ 31,649 bilhões, um crescimento real de 5,48% em relação a julho de 2004. A arrecadação de julho é recorde para o mês, segundo a Receita Federal. No acumulado de janeiro a julho, a arrecadação foi de R$ 207,375 bilhões, um crescimento real de 6,09% ante o mesmo período do ano passado. As receitas administradas pela Receita Federal somaram em julho R$ 109,127 bilhões e, no acumulado do ano até julho, foram de R$ 196,464 bilhões. Motivos para crescimento O crescimento da arrecadação da Receita no mês de julho foi resultado do aumento no recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (4,27%) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (12,66%), principalmente nos setores de telecomunicações, de extração de minerais metálicos, intermediação financeira e eletricidade. A comparação é com julho de 2004. Também subiu a arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte de remessas ao exterior (40,89%). Segundo a Receita Federal, no mês de julho houve uma arrecadação atípica relativa a remessas para o exterior de rendimentos e juros sobre capital próprio, no valor de R$ 250 milhões. Contribuiu ainda para o resultado de julho o aumento no recolhimento da Cofins e PIS-Pasep. Por outro lado, apresentaram queda na arrecadação, em julho, os impostos de importação (-17,02%) de produtos industrializados (IPI) (-14,07%) e de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de capital (-15,18%). ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS(valores em bilhões de reais, atualizados pelo IPCA) 2004 Julho 29,934 Agosto 27,374 Setembro 28,483 Outubro 30,705 Novembro 26,792 Dezembro 33,657 2005 Janeiro 32,816 Fevereiro 25,619 Março 28,371 Abril 32,107 Maio 27,094 Junho 31,582 Julho 31,649