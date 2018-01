Arrecadação de impostos em maio é recorde para o mês

A arrecadação das receitas federais em maio totalizou R$ 45,430 bilhões, um recorde para o mês, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 19, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O resultado representa um crescimento real de 12,95% em relação a maio de 2006 e uma queda de 11,26% em relação a abril de 2007. O principal fator que contribuiu para o aumento real de 12,95% da arrecadação das receitas federais em maio foi o avanço dos depósitos judiciais e administrativos. No mês, os depósitos judiciais somaram R$ 1,5 bilhão ante R$ 422 milhões em maio de 2006. Também houve um crescimento de 20,71% na arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) em função do recolhimento de três setores: eletricidade, automotivo e metalurgia. Houve ainda expansão expressiva, de 57,22%, na arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo a Receita, este item tem apresentado crescimento sistemático em função do aumento do controle sobre as declarações de operações imobiliárias e sobre as declarações de informações de atividades imobiliárias. A Receita também informou que, em maio de 2007, houve operações concentradas de venda de ativos de alto valor, que contribuíram para o aumento do IRPF. O imposto de importação teve um aumento de 17,31% em função, principalmente, da elevação de 34,93% no valor em dólar das importações tributadas. A arrecadação de IPI sobre automóveis subiu 16,03%, em função do volume de vendas no mercado interno. Queda Em relação à queda de 11,26% na comparação com abril deste ano, a Receita informa que o resultado de maio é normalmente negativo em relação ao mês anterior por causa dos efeitos sazonais, como o pagamento, em abril, da primeira quota ou quota única do IRPF, e do recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao primeiro trimestre do ano. Outro fator que contribuiu para a queda da arrecadação, segundo a Super-Receita, foi uma redução de 65,02% no pagamento trimestral de royalties relativos à extração de petróleo no mês de abril. Previdência Do total arrecadado, R$ 11,933 bilhões referem-se à receita previdenciária. Em função da criação da Super-Receita, desde abril os dados da arrecadação previdenciária vêm sendo divulgados em conjunto com as informações sobre os tributos administrados pela Receita Federal. No período acumulado de janeiro a maio deste ano, a arrecadação das receitas federais soma R$ 233,354 bilhões, o que representa um aumento real de 10,85% em relação ao mesmo período de 2006.