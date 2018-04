Arrecadação de IPI de carros cai 91% após corte de alíquota

A arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre automóveis, despencou em janeiro deste ano. Dados divulgados nesta sexta-feira pela Receita Federal mostram que a arrecadação do IPI automóveis teve uma queda real de 91,03% sobre janeiro do ano passado. Veja também: Arrecadação cai 7,26% com recuo de impostos sobre produção As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O governo arrecadou R$ 34 milhões com o IPI automóveis em janeiro, ante R$ 378 milhões no mesmo mês de 2008. Em dezembro, a arrecadação do IPI automóveis foi de R$ 297 milhões. A queda do IPI foi influenciada pela redução das alíquotas do imposto que o governo adotou para estimular as vendas, no final do ano passado, que ficaram estagnadas depois da crise financeira internacional. Em relação a dezembro, a arrecadação do IPI caiu 88,56%. O IPI Outros , que exclui fumo, bebidas, automóveis e importação, teve uma queda real de 26,17% sobre janeiro do ano passado e queda de 19,91% sobre dezembro.