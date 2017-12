Arrecadação de junho bate recorde e chega a R$ 34 bilhões A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu R$ 34,030 bilhões em junho, resultado recorde para o mês, e que representa um crescimento real de 4,71% sobre o resultado registrado em junho de 2005 e de 18,74% na comparação com maio de 2006. No acumulado do primeiro semestre de 2006, a arrecadação da Receita totaliza R$ 188,374 bilhões, o que equivale a um crescimento real de 3,05% ante o resultado acumulado no primeiro semestre de 2005.