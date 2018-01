Arrecadação de novembro é recorde A arrecadação da Receita Federal no mês de novembro foi de R$ 21,027 bilhões. Este resultado é recorde para o meses de novembro. De acordo com dados divulgados pelo secretário adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, a arrecadação de novembro apresentou um crescimento real (com correção da inflação pelo IGP-DI) de 5,42% e nominal (a preços correntes) de 29,99% sobre novembro de 2001. Em relação a outubro deste ano, a arrecadação de novembro registrou uma queda real de 16,96% e nominal de 12,11%. De janeiro a novembro, a arrecadação de impostos e contribuições federais administrados pela Receita Federal está acumulada em R$ 220,483 bilhões, registrando um crescimento real de 10,10% e nominal de 23,57% em relação ao mesmo período do ano passado. (Adriana Fernandes, segue) Segundo o secretário adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, a arrecadação de novembro ficou cerca de R$ 1,5 bilhão acima das expectativas. Contribuiu para este resultado a arrecadação extra de R$ 1,295 bilhão referente a recursos obtidos com a Medida Provisória 75, que prorrogou o benefício de pagamento de débitos em atraso sem a cobrança de juros e multa, em uma única parcela, para para o último dia útil de novembro. A queda de 16,96 % em relação a outubro deve-se a fatores de sazonalidade, segundo Pinheiro. Entre estes fatores, citou o pagamento da primeira cota ou cota única do IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido em outubro, fato que não ocorreu em novembro. Além disso, outros motivos apresentados por Pinheiro foram o fato de outubro ter cinco semanas de fato gerador, contra quatro em novembro, e a arrecadação elevada naquele mês de receitas obtidas com operações de Swap e fundos de renda fixa, decorrente da oscilação da taxa cambial. Em outubro, a arrecadação com estas operações foi de R$ 1,792 bilhão ante R$ 950 milhões em novembro.