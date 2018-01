Arrecadação de outubro cresce 6,16% e chega a R$ 36 bi A arrecadação da Receita Federal somou em outubro R$ 36,004 bilhões, um crescimento real de 7,95% ante outubro de 2005 e de 6,16% ante setembro deste ano. Desse valor da arrecadação de outubro, R$ 32,739 bilhões são receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e R$ 3,265 bilhões são outras receitas. Na comparação com o mês anterior, a arrecadação de outubro foi puxada pela arrecadação de débitos em atraso no valor de R$ 118 milhões, em função da Medida Provisória 303, conhecida por Refis 3; e pelo pagamento da primeira cota ou cota única do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Também houve o pagamento trimestral de royalties referentes à extração de petróleo, que totalizou R$ 2,959 bilhões, enquanto que em setembro esse item contribuiu com R$ 1,146 bilhão. Por outro lado houve uma queda real de 35,02% na arrecadação do Imposto de Renda da pessoa Física, em função, segundo a Receita, do encerramento, em setembro, das parcelas regulares referentes ao parcelamento do saldo a pagar de IRPF constante da declaração de ajuste de 2006. A arrecadação no mês de outubro ficou dentro das projeções de um grupo de 10 instituições consultadas pela Agência Estado - entre R$ 34 bilhões e R$ 37 bilhões. No acumulado do ano, a arrecadação soma R$ 322,638 bilhões, um crescimento real de 4,96% ante janeiro a outubro de 2005. Do valor acumulado no ano, R$ 304,166 bilhões são receitas administradas pela SRF e R$ 18,472 bilhões são demais receitas.