Arrecadação de outubro é a 2ª maior do ano A Receita Federal arrecadou em outubro R$ 29,303 bilhões em impostos e contribuições federais. No ano, o Fisco acumulou uma arrecadação de R$ 264,190 bilhões. A arrecadação apurada no mês passado é recorde para meses de outubro e a segunda maior arrecadação mensal de 2004. As receitas administradas somaram R$ 25,958 bilhões e as demais receitas R$ 3,345 bilhões. A arrecadação de outubro apresentou um crescimento real de 7,24%, em relação ao apurado em outubro de 2003. A arrecadação acumulada de janeiro a outubro de 2004 é 11,22% superior, em termos reais, ao volume arrecadado no mesmo período de 2003. Arrecadação (em R$ milhões e corrigida pelo IPCA) 2003 2004 Janeiro 29.138 29.622 Fevereiro 22.812 23.734 Março 22.001 25.440 Abril 27.451 28.259 Maio 24.064 25.345 Junho 21.222 27.201 Julho 25.353 28.567 Agosto 21.340 26.124 Setembro 22.766 27.162 Outubro 27.324 29.303 Novembro 26.113 Dezembro 27.360