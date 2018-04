Arrecadação deverá crescer na Argentina O Ministério de Economia argentino está apostando num novo aumento da arrecadação no mês de agosto da ordem de 12%, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo uma alta fonte da Secretaria de Finanças. Se a projeção se confirmar será o segundo mês consecutivo de aumento da arrecadação desde que a crise se instalou no país. Em agosto do ano passado, o governo arrecadou 4,063 bilhões de pesos, enquanto que as estimativas para este mês são de 4,5 bilhões de ingressos. O carro chefe da arrecadação fiscal é o imposto ao cheque, a CPMF argentina, e as taxas pagas pelas exportações. Sem contar que a inflação também está dando uma mãozinha ao fisco. Leia o especial