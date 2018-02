Arrecadação do ICMS em SP no mês de agosto registra alta de 2,2% A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado de São Paulo alcançou no mês de agosto o montante de R$ 3,375 bilhões. A cifra representa um crescimento real, deflacionado pelo IGP-DI, de 2,2% em comparação ao mês anterior e de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita tributária, composta pela arrecadação do ICMS, IPVA, ITCMD e outras taxas, somou o total de R$ 3,763 bilhões em agosto passado, um crescimento de 3,8% em comparação ao mês de julho.