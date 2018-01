Arrecadação do IR de Pessoa Física cresce 12,10% em abril A arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) também contribuiu para o aumento das receitas federais em abril. Os dados da Receita Federal mostram que em abril a arrecadação total do IRPF foi de R$ 1,501 bilhão ante R$ 295 milhões em março deste ano e R$ 1,339 bilhão em abril de 2003. Portanto, o aumento da arrecadação do IRPF em abril foi de 12,10% ante abril de 2003 e de 409,47% ante março deste ano. Segundo a Receita, o pagamento da primeira cota ou cota única do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em abril (mês da declaração de ajuste) foi de R$ 1,165 bilhão e explica o forte aumento da arrecadação em comparação a março.