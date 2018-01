Arrecadação do PIS deve crescer 2,02%, estima Receita De acordo com levantamento feito pela Receita Federal, a arrecadação da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) em outubro registrará um crescimento de 2,02%, em relação aos R$ 1,291 bilhão arrecadados em setembro. Em termos nominais, isso representa um aumento da ordem de R$ 26 milhões. Os números consolidados da arrecadação federal de outubro serão divulgados nesta quinta-feira. O PIS teve seu mecanismo de cobrança alterado no início desse ano. A mudança fez com que a contribuição, que era cumulativa, passasse a ser não-cumulativa. Na prática, a contribuição passou a incidir somente sobre o valor agregado em cada etapa do processo de produção de um bem. Antes, a contribuição incidia sobre o valor total de cada produto ou matéria-prima utilizada em uma cadeia produtiva. A mudança no mecanismo de cobrança fez com que a alíquota da contribuição subisse de 0,65% para 1,65%, equilibrando assim o volume total arrecadado por meio do tributo.