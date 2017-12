Arrecadação em 2003 foi a 2ª maior da história, aponta Receita A arrecadação da Receita Federal em 2003 (corrigida pela IPCA) foi a segunda maior da história, informou o secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro. A arrecadação de 2003 só perde para a do ano retrasado, quando entrou nos cofres da Receita um volume muito elevado de receitas atípicas, no total de R$ 18,46 bilhões. Sem levar em conta essas receitas atípicas, a arrecadação de 2003 é a maior da história, disse Pinheiro. Segundo ele, apesar da redução da arrecadação de receitas atípicas em 2003, que ficou R$ 10,6 bilhões menores do em 2002, a Receita conseguiu um resultado positivo. Ele ressaltou que, mesmo com essa queda, as receitas administradas caíram apenas R$ 7,4 bilhões de um ano para outro. "Conseguimos esse resultado com muito sacrifício porque nos aproximamos da arrecadação de 2002 que teve R$ 18 bilhões de receitas atípicas", avaliou Pinheiro. Ele atribuiu o resultado a melhora da atividade econômica a partir do segundo semestre e o trabalho de fiscalização da Receita e de recuperação de impostos promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Também influiu na arrecadação o pagamento de impostos, que não era esperado, feito por duas empresas estatais, que somou R$ 2,2 bilhões. O aumento da carga tributária devido ao efeito de mudanças na legislação na cobrança da CSLL, Cofins e Pis garantiu mais R$ 1,88 bilhão para o governo federal. A arrecadação do Refis II - programa de parcelamento de dívidas que teve início em julho do ano passado - permitiu um incremento de R$ 1,36 bilhão. Liminares zeradas Pinheiro também ressaltou que, nos, últimos três meses de 2003, a Procuradoria conseguiu zerar as liminares concedidas pela Justiça suspendendo a cobrança da Cide sobre os combustíveis. Esse trabalho, disse os secretário, permitiu minimizar um pouco a perda de arrecadação da Cide ao longo do ano devido ao efeitos da indústria das liminares no setor de combustíveis. Mesmo assim, a arrecadação da Cide ficou cerca de R$ 1,5 bilhão do previsto pelo governo. Pinheiro explicou que a queda real (com correção pelo IPCA) de 1,85% da arrecadação em 2003 se deve à redução das receitas atípicas. Sem considerar essas receitas, a arrecadação teve um aumento de 3,27%.