Arrecadação em 2004 está acima do previsto, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, informou hoje que a arrecadação tributária ultrapassou o R$ 1,1 bilhão previsto para os meses de janeiro e fevereiro. Assim, segundo ele, a receita para o ano prevista inicialmente em R$ 406 bilhões salta para R$ 407,1 bilhões. Excluídas as transferências para Estados e municípios, ele informa que a arrecadação líquida a mais para a União é de R$ 800 milhões. ?Esses recursos serão liberados imediatamente para investimentos e despesas com pessoal", afirmou em rápida entrevista logo após a teleconferência desta manhã promovida pela Agência Estado em parceria com a Wittel. Bastante satisfeito com o resultado, Mantega disse que a arrecadação adicional não reflete fator sazonal. Cauteloso, ele não quis fazer uma projeção sobre novos aumentos da arrecadação em 2004, mas disse que será superior à prevista inicialmente.