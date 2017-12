Arrecadação em doze meses tem crescimento real de 15,63% A Receita Federal arrecadou R$ 24,455 bilhões no mês de março em impostos e contribuições federais. De janeiro a março, a arrecadação acumulada no ano subiu para R$ 75,334 bilhões. De acordo com dados divulgados pela Receita, a arrecadação total no mês de março apresentou crescimento real (com correção pelo IPCA) de 15,63% em relação a março de 2003. Em comparação a fevereiro passado, a arrecadação em março teve crescimento real de 7,19%. De janeiro a março deste ano, a arrecadação da Receita apresentou crescimento real de 6,55% sobre o mesmo período do ano passado. Os dados mostram um crescimento nominal da arrecadação em março de 22,44% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 7,69% em relação a fevereiro deste ano. Mudança na tributação aumenta arrecadação Os dados da Receita mostram que a arrecadação da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apresentou um crescimento real de 13,41% em relação a março do ano passado. Esse aumento se deve, em parte, à entrada em vigor da nova forma de tributação da Cofins (não cumulativa) que elevou a alíquota da contribuição de 3% para 7,6%. Também contribuiu para a elevação da arrecadação o aumento da alíquota da Cofins cobrada das instituições financeiras que subiu de 3% para 4%. Segundo a Receita, outro fator que ajudou no aumento da arrecadação foi a retenção na fonte da Cofins referente a pagamentos efetuados por empresas prestadoras de serviço. Em relação a fevereiro deste ano, a arrecadação da Receita em março teve um aumento real de 3,24%.