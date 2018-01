Arrecadação em julho soma R$ 28,154 bilhões A Receita Federal informou hoje que arrecadou no mês de julho R$ 28,154 bilhões. Esse valor significa um crescimento real (com correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA) de 12,68% e, nominal, de 20,35% sobre julho de 2003. Em relação a junho deste ano, houve um crescimento real de 5,02% e, nominal, de 5,98%. De janeiro a julho, a arrecadação soma R$ 181,899 bilhões, um crescimento real de 9,37% e nominal de 16,27% sobre os primeiros sete meses do ano passado. A arrecadação da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) apresentou um crescimento real de 27,97% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com os dados divulgados pela Receita, no acumulado do ano, de janeiro a julho, a Cofins apresenta um crescimento real de 22,06% sobre o mesmo período do ano passado. Em julho, o governo arrecadou com a Cofins R$ 6,357 bilhões. O valor é menor do que o arrecadado em junho deste ano, de R$ 7,186 bilhões, o que representou uma queda real de 12,35%.