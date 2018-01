Arrecadação federal cai na comparação com 2002 A Receita Federal arrecadou em outubro R$ 25,568 bilhões em impostos e contribuições. As receitas administradas somaram R$ 23,665 bilhões e as demais receitas R$ 1,903 bilhão. O valor arrecadado em outubro ficou 20,02% superior, em termos reais, ao apurado em setembro. Esse valor, entretanto, está 6,24% abaixo do apurado em outubro de 2002. De janeiro a outubro de 2003 a arrecadação federal somou R$ 223,017 bilhões, que representou uma queda real de 3,23% em relação ao arrecadado no mesmo período de 2002. Retomada da atividade aparece na arrecadação da Cofins A retomada da atividade econômica, já observada em outros indicadores, aparece no resultado da arrecadação federal. O dinheiro apurado com a cobrança da Cofins, por exemplo, foi de R$ 5,466 bilhões em outubro, o que representa um aumento real de 9,18% em relação ao arrecadado em setembro. A Cofins é um bom indicador de desempenho econômico uma vez que ela incide sobre o faturamento das empresas. Portanto, um aumento na arrecadação dessa contribuição reflete o crescimento do faturamento das empresas no País. Efeitos sazonais pesam no aumento da arrecadação sobre mês anterior Uma série de efeitos sazonais explica, em boa medida, o aumento real de 20,02% da arrecadação federal de outubro ante setembro deste ano. Um desses efeitos foi o pagamento no mês passado da cota única ou primeira cota do Imposto de Renda das empresas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que são tributos apurados trimestralmente. A arrecadação com o IRPJ, por exemplo, cresceu 63,31% em consequência desse pagamento trimestral. A CSLL, por sua vez, registrou um aumento de a rrecadação de 44,76%. Outro fator que contribuiu para esses aumentos foi o recolhimento de depósitos judiciais. Em outubro, a Receita apurou por meio desse mecanismo R$ 904,2 milhões, ante R$ 141,4 milhões em setembro. O maior número de semanas no mês passado também ajudou no aumento da arrecadação de tributos com recolhimento semanal, caso da CPMF, do IOF e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A arrecadação feita por meio do imposto do cheque subiu, em termos reais, 25,62%, passando de R$ 1,735 bilhão para R$ 2,180 bilhões. No caso do IOF o aumento foi de 17,82% e no IRRF de 15,90%.