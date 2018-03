Arrecadação federal cai pelo 11º mês seguido

No acumulado do ano, a arrecadação soma R$ 483,636 bilhões, montante 3,12% menor em termos nominais na comparação com o período de janeiro a setembro de 2008 e 7,83% menor na mesma comparação, levando-se em conta a correção pelo IPCA.

Inadimplência

A Receita Federal informou ainda que a inadimplência de contribuintes causou uma perda de arrecadação aos cofres do governo de R$ 3,3 bilhões de janeiro a setembro deste ano. Segundo o órgão, também contribuíram para a queda na arrecadação as desonerações tributárias feitas nos nove primeiros meses do ano, que somaram R$ 19,492 bilhões. Somente no mês de setembro, as desonerações somaram R$ 2,2 bilhões.

As maiores perdas com desoneração, no acumulado do ano, ocorreram no Imposto de Renda, de R$ 5,464 bilhões, de janeiro a setembro); no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de R$ 4,629 bilhões; na Cofins, de R$ 3,981 bilhões; no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de R$ 2,493 bilhões; e na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico/Combustíveis (Cide/Combustíveis), de R$ 1,470 bilhão. Já as compensações tributárias totalizaram R$ 5,3 bilhões de janeiro a setembro de 2009.