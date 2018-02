Arrecadação federal cresce 11% em 2007 e bate recorde A arrecadação de impostos e contribuições do governo federal cresceu 11,1 por cento em termos reais em 2007 e alcançou o valor recorde de 615,043 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pela Receita Federal do Brasil nesta quinta-feira. Em nota, o Fisco procurou destacar que o crescimento das receitas refletiu principalmente a força da atividade econômica, e não um aumento de alíquotas. "O desempenho da arrecadação decorreu fundamentalmente de fatores ligados ao crescimento econômico e à maior presença fiscal por parte da Administração Tributária", afirmou a Receita, destacando o combate à sonegação e à inadimplência. No ano passado, o recolhimento do Imposto de Renda cresceu 13,2 por cento frente a 2006, para 163,4 bilhões de reais, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. As receitas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) subiram 18,7 por cento no mesmo período, para 35,143 bilhões de reais. Considerando apenas a CSLL cobrada dos bancos, o crescimento foi de 59,6 por cento. A Receita informou, ainda, que a arrecadação somou 65,632 bilhões de reais em dezembro, 11,6 por cento superior aos 58,818 bilhões de reais recolhidos no mesmo período de 2006. Em todo o ano de 2006, a arrecadação foi de 553,668 bilhões de reais. (Por Isabel Versiani)