Arrecadação federal de R$ 65,5 bi é recorde em outubro A arrecadação de impostos e contribuições federais somou em outubro R$ 65,493 bilhões, segundo dados divulgados hoje pela Receita Federal. O valor é recorde para meses de outubro. O montante é 17,13% superior em termos reais ao volume registrado em setembro e 12,36% maior do que o verificado em outubro de 2007. As receitas administradas pela Receita Federal em outubro somaram R$ 60,489 bilhões, montante 9,63% superior ao registrado em outubro de 2007 e 10,82% acima do valor de setembro. As demais receitas somaram R$ 5,004 bilhões, com alta real de 276,16% ante setembro e 60,69% maior do que registrado em outubro do ano passado. No acumulado do ano até outubro, a arrecadação federal soma R$ 564,718 bilhões, com alta real de 10,33% ante igual período de 2007.