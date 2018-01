Arrecadação federal em março cresce 10,74% sobre fevereiro A arrecadação de impostos e contribuições federais cobrados pela Receita Federal somou em março R$ 27,989 bilhões. Esse é o maior valor arrecadado em um mês de março. De acordo com dados divulgados no início da tarde desta sexta-feira pela Receita Federal, a arrecadação do mês apresentou um crescimento real (com correção pelo IPCA) de 6,43% sobre março de 2004 e de 10,74% ante fevereiro. No primeiro trimestre, a arrecadação acumulada foi de R$ 85,1 bilhões. O valor apresenta um crescimento real de 5,14% ante o primeiro trimestre do ano passado. As receitas administradas pela Receita Federal somaram, em março, R$ 27,122 bilhões e as demais receitas (taxas e contribuições arrecadadas por outros órgãos) somaram R$ 867 milhões. Crescimento sobre o ano anterior A Secretaria da Receita Federal apontou o crescimento do IPI cobrado sobre o fumo e automóveis como um dos fatores que contribuíram para o aumento da arrecadação no mês de março, em relação a março do ano passado. Também teve influência positiva o crescimento da arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). De acordo com os dados da Receita, a arrecadação do IRPJ teve um crescimento de 14,24% e da CSLL de 15,69% sobre o mesmo período do ano passado. Os principais setores que contribuíram para esse crescimento foram os de telecomunicações, extração de minerais metálicos e metalurgia básica. A arrecadação do IPI Fumo teve um crescimento de 24,72% e do IPI automóveis, 14,48%. Já a arrecadação da Cofins apresentou um crescimento de 5,26% sobre o mesmo período do ano passado. Crescimento sobre fevereiro Em relação ao crescimento de 10,74% da arrecadação de março sobre fevereiro, contribuiu para essa elevação o maior número de dias úteis no mês de março, em relação a fevereiro, o que afetou positivamente a arrecadação do Imposto de Importação e do IPI vinculado à importação. Outro fator apontado pela Receita para o aumento da arrecadação foi a ocorrência de cinco semanas de fato gerador em março, contra quatro semanas em fevereiro. Esse número maior de semanas afeta o desempenho da arrecadação do tributo com apuração semanal, como o Imposto de Renda Retido na Fonte, o IOF e a CPMF.