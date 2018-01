Arrecadação federal em outubro é destaque em semana cheia de indicadores

A agenda da semana que se inicia nesta segunda-feira, 13, está repleta de indicadores econômicos. O principal deles é a divulgação da arrecadação federal em outubro, que, no entanto, ainda não tem dia certo para ser anunciada. Em setembro, o recolhimento de impostos e contribuições federais somou R$ 105,6 bilhões, um aumento real (já descontada a inflação) de 8,66% em relação a setembro de 2016. Foi o melhor resultado para o mês em dois anos.

Na segunda-feira, 13, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) divulga o saldo da balança comercial da semana anterior.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na terça-feira, 14, a Pesquisa Mensal do Comércio, que traz dados sobre as vendas no varejo em outubro. Projeções da Gradual Investimentos apontam para um crescimento nas vendas de 0,2% em relação a setembro, e de 4,5% na comparação com outubro de 2016. No mês passado, essas variações foram de -0,5% e 3,6%, respectivamente.

Na quinta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) traz os resultados do Índice Geral de Preços 10 (IGP-10) e do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). O primeiro mede a evolução de preços no período compreendido entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. A Gradual projeta uma alta de 0,18% no IGP-10 de novembro - em outubro, o indicador avançou 0,49%.

Já o IPC-S é coletado semanalmente, mas aponta variações de preços no período de quatro semanas imediatamente anteriores à data de fechamento. Em sua última divulgação, o indicador variou positivamente em 0,36%.

A agenda de indicadores se encerra com a divulgação na sexta-feira,17, pelo IBGE da Pesquisa Mensal de Serviços de setembro e com os resultados do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo (IPC-Fipe), divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O IPC-Fipe vem de uma alta mensal de 0,31% em outubro, enquanto a última Pesquisa Mensal de Serviços mostrou retração de -2,4% em agosto na comparação com igual mês de 2016.