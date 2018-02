Arrecadação federal fecha 2014 com a 1ª queda em 5 anos

Atualizado às 17h45

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BRASÍLIA - Por conta da desaceleração da economia e da renúncia com desonerações tributárias, a arrecadação de tributos federais fechou 2014 com queda real de 1,79% em relação a 2013, somando R$ 1,187 trilhão. É o primeiro recuo do recolhimento de impostos em termos reais desde 2009, auge da crise financeira internacional, quando a arrecadação teve uma queda de 2,66% em relação a 2008.

O resultado veio abaixo das estimativas feitas pela Receita Federal que previa um crescimento de zero no ano passado, depois de ter começado 2014 com uma previsão de alta de 3,5% na arrecadação. Também ficou aquém da mediana da pesquisa AE Projeções, de R$ 1,199 trilhão, encontrada a partir do intervalo entre R$ 1,100 trilhão e R$ 1,205 trilhão.

Apenas em dezembro, a arrecadação somou R$ 114,748 bilhões e foi a mais baixa para o mês desde 2009. O resultado representa uma queda real de 8,89% ante dezembro de 2013 e uma alta de 8,99% ante novembro de 2014 - e também ficou abaixo das projeções. De acordo com o levantamento da AE Projeções, as expectativas indicavam um resultado de arrecadação de R$ 115,5 bilhões a R$ 132,7 bilhões para os cofres públicos. A mediana era de R$ 122,6 bilhões.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, acredita, no entanto, que a queda em 2014 não foi tão grave como em 2009, pois a arrecadação continua em patamar elevado. "Não posso dizer que é uma tendência (a queda)", afirmou. Segundo ele, toda a queda no pagamento de tributos preocupa, mas o governo já está trabalhando em cima das causas. "As medidas que estão sendo tomadas vão no sentido de corrigir essas distorções, como desonerações feitas no passado. Estamos avaliando qual o impacto dessas medidas na arrecadação", disse.

Com as desonerações tributárias, o governo federal deixou de arrecadar R$ 104,043 bilhões em 2014, valor 32,4% maior que os R$ 78,585 bilhões registrados em 2013. Se não fosse essa renúncia fiscal maior em 2014, de R$ 25,458 bilhões, a arrecadação federal teria ficado no ano passado no mesmo patamar de 2013. "Somente com essa diferença, a arrecadação igualaria a de 2013", destacou Malaquias.

Já a arrecadação com o Refis - recursos extras com o parcelamento de dívidas - somou R$ 19,949 bilhões em 2014 e ficou acima da estimativa do Fisco, que era de R$ 18 bilhões. Esse reforço, no entanto, não foi suficiente para evitar a queda da arrecadação em 2014.