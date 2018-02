Arrecadação federal fecha primeiro semestre com recorde O governo federal arrecadou no mês passado 49,079 bilhões de reais em impostos e contribuições, a maior cifra já registrada em meses de junho, informou a Receita Federal do Brasil nesta quarta-feira. O dado do primeiro semestre também foi recorde. A arrecadação de junho é 6,2 por cento superior aos 46,207 bilhões de reais recolhidos em igual período do ano passado, segundo dados corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No primeiro semestre, a arrecadação foi de 284,522 bilhões de reais, um crescimento de 10 por cento frente aos 258,600 bilhões de reais no mesmo período de 2006. De janeiro a junho, a arrecadação do imposto sobre a renda cresceu 11,45 por cento frente ao mesmo período de 2006, para 78,097 bilhões de reais. No mesmo período, o recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) teve aumento de 12,88 por cento --a 15,121 bilhões de reais-- e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) cresceu 12,75 por cento --a 16,692 bilhões de reais. (Por Isabel Versiani)