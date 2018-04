Arrecadação federal recua 7,5% em junho

A arrecadação de tributos federais teve em junho a oitava queda consecutiva, reflexo do fraco desempenho da economia nos últimos meses e das desonerações para estimular o processo de recuperação. No total, o governo arrecadou R$ 54 bilhões no mês, um recuo de 7,51% em relação a junho de 2008. A queda foi sentida em todos os impostos e contribuições, com destaque para os mais ligados ao desempenho das empresas. No semestre, o volume arrecadado (R$ 321,4 bilhões) ficou 7,02% abaixo do verificado na primeira metade de 2008. O coordenador-geral de Estudos, Previsões e Análises da Receita Federal, Marcelo Lettieri, considerou adequando o ritmo de arrecadação ao longo da primeira metade do ano, dado o quadro de desaquecimento da atividade econômica. O técnico tentou ainda atenuar os tombos nas comparações anuais. "O ano de 2008 foi um ponto fora da curva; tínhamos uma bolha de arrecadação que estourou", disse ele. "Não era sustentável aquele crescimento." Na comparação mensal, o volume arrecadado em junho ficou 8,04% acima do apurado em maio. A Receita, entretanto, centraliza a análise dos dados na comparação com o ano anterior. As quedas mais acentuadas ao longo dos primeiros seis meses do ano se concentraram em tributos que caminham em paralelo ao faturamento das empresas. De acordo com o levantamento da Receita, o recolhimento de Cofins e PIS/Pasep caiu 12,96% no período, enquanto o Imposto de Renda cobrado das empresas e a CSLL, contribuição que incide sobre o lucro líquido, recuou 8,59%. No caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a queda foi de 34,07%, explicada em boa medida pelos efeitos de desoneração para o setor automotivo. As desonerações como um todo custaram ao governo cerca de R$ 13 bilhões no primeiro semestre. RECUPERAÇÃO O movimento dissonante no período foi o das receitas previdenciárias, que avançaram 4,77% no mês, para R$ 15,6 bilhões, fechando o semestre com R$ 87,8 bilhões, um aumento real de 5,84%. "A receita da Previdência está grudada na massa salarial e, como a massa ainda está numa posição boa, o desempenho acaba sendo uma exceção frente aos demais tributos", disse Amir Khair, consultor da área de finanças públicas em São Paulo. O cenário traçado pela Receita para o desempenho da arrecadação em julho é mais positivo. Segundo Lettieri, dois fatores excepcionais deverão engordar as receitas. A oferta pública de ações (IPO, em inglês) da Visanet deve render cerca de R$ 2 bilhões em Imposto de Renda aos cofres entre julho e agosto. Além disso, o pagamento de uma ação que tramitava na Justiça contra o governo deve render outros R$ 500 milhões. "Podemos ter até um crescimento frente a julho de 2008", disse. Dentro da Receita, a expectativa é de uma gradual recuperação da arrecadação ao longo do segundo semestre, fruto da melhora nas condições econômicas do País. Para Lettieri, ainda que as comparações anuais mostrem retração no recolhimento de tributos, o movimento mensal nos próximos meses deverá ser de alta na arrecadação. "Tudo indica que o fundo do poço já passou", disse.