Arrecadação federal soma R$ 72 bi em novembro A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de novembro somou R$ 72,09 bilhões, o que significa um aumento real (corrigido pelo IPCA) de 26,39% em relação a novembro do ano passado, segundo os dados divulgados hoje pela Receita Federal do Brasil. Na comparação com outubro deste ano, houve um crescimento real de 4,41%.