Arrecadação líquida do FGTS recorde em 2004 atinge R$ 6,1 bi A arrecadação líquida do FGTS bateu recorde no ano passado. Foram R$ 6,1 bilhões em 2004 contra R$ 4,58 bilhões em 2003. Segundo o Ministério do Trabalho, o que contribuiu para o crescimento da arrecadação líquida do FGTS foi a recuperação da atividade econômica e o crescimento do emprego formal.