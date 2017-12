Arrecadação menor do FGTS afeta programas Dados da Caixa Econômica Federal sobre a posição consolidada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no primeiro semestre mostram um forte impacto da demissão de trabalhadores com carteira assinada sobre o saldo desse fundo. Nos seis primeiros meses deste ano foram efetuados mais de 22 milhões de saques no FGTS, representando um total de R$ 57 bilhões, valor que vem aumentando com o avanço do desemprego, que alcançou 8,3% no período considerado, de acordo com o IBGE.