Arrecadação mostra setor industrial é o principal atingido pela crise

O coordenador geral de Estudos, Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Lettieri, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o setor industrial é o que está sendo mais atingido pela crise. As maiores perdas de arrecadação em janeiro ocorreram nos setores de metalurgia, fabricação de veículos automotores, elétrico, extração de minerais metálicos e fabricação de produtos químicos. As instituições financeiras também pagaram menos imposto em janeiro: R$ 7,328 bilhões, 21,02% a menos que em janeiro de 2008. Segundo os dados da Receita, dez setores, juntos, pagaram R$ 5,544 bilhões a menos que em janeiro de 2008. Mas o que esses setores deixaram de pagar foi compensado, em parte, por outros que aumentaram o recolhimento para a Receita, e por isso a queda total da arrecadação foi de R$ 4,078 bi. Dez empresas do setor de serviços, por exemplo, pagaram R$ 1,839 bilhão a mais que em janeiro de 2008. Segundo o coordenador, parte da melhora do desempenho dessas empresas se deve às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O setor de obras de infraestrutura pagou em tributos 60,5% a mais do no mesmo mês do ano passado. A construção civil aumentou sua contribuição em 16,68% no mesmo período. "Não é sinal vermelho" Lettieri afirmou que, apesar da queda na arrecadação de janeiro, "não tem sinal vermelho". Segundo ele, é preciso fechar os dados do primeiro trimestre deste ano para que se possa fazer uma avaliação do desempenho da arrecadação. Ele afirmou que não é possível fazer essa análise apenas com os dados do mês passado. "Janeiro teve um ciclo dentro da crise."