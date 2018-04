Arrecadação tem recorde histórico de crescimento A entrega de declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2002 foi recorde. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, ao divulgar, nesta terça-feira à noite, o balanço das entregas, estimou em 15,5 milhões o total de declarações entregues neste ano. Deste total, segundo Maciel, foram enviadas pela internet 14,165 milhões de declarações: pelo formulário on-line (preenchido diretamente na página da Receita na internet) e pelo receita-fone, foram 442.000 declarações; em disquete, a Receita estima entregas de 300.000. Com isso, o total de entregas por meio magnético chega a 14,9 milhões. Recorde histórico A receita estima que, pelo formulário-papel, o total de entregas chegará a 600.000. Segundo o secretário, a entrega de declarações neste ano teve um aumento de 20% em relação ao ano passado, um recorde histórico. Na entrega via internet, houve um crescimento de 11%. Maciel classificou de "extraordinário" o crescimento do número de declarações entregues. Lembrou que, em 1994, o total entregue foi de 6,3 milhões, e, desse total, apenas 1,5 milhão em disquete, e o restante, em formulário-papel. Em 1994, não havia entrega de declarações via internet. "É um momento importante na história da administração fiscal do País´, afirmou o secretário. Para ele, o Brasil está, de longe, na vanguarda mundial do processo de declaração de renda de pessoas físicas. Razões do crescimento Maciel atribuiu a dois fatores o aumento do total de declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) entregue em 2002, que foi recorde histórico. Segundo Maciel, um desses fatores é o crescimento da facilidade tecnológica. "Cada vez mais, os contribuintes estão utilizando recursos modernos", disse. O segundo fator, de acordo com o secretário, é o respeito pelo trabalho de fiscalização da Receita Federal, principalmente por causa da possibilidade de cruzamento dos dados do Imposto de Renda com os da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Ele também entregou na última hora Como muitos outros brasileiros, também o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, deixou para a última hora a entrega da sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2002. Everardo entregou a declaração apenas nesta terça-feira, último dia de prazo. "Deixei por último para mostrar que funciona", alegou Everardo. Segundo o surpevisor nacional do Imposto de Renda, André Luis Viol, cerca de 1,3 milhão de contribuintes entregaram a declaração no último dia. O sistema recebeu nesta terça-feira cerca de 100.000 declarações por hora.