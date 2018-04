Arrefecimento ou continuidade da retomada?

José Ronaldo de C. Souza Jr. e Leonardo Mello de Carvalho*, O Estado de S.Paulo

O crescimento da produção industrial de fevereiro veio um pouco abaixo do esperado, sugerindo um possível arrefecimento do crescimento da economia neste ano. Porém outros indicadores recentes de atividade econômica continuam confirmando o cenário de continuidade da retomada da economia.

Os dados de março da pesquisa Sondagem da Indústria de Transformação, da FGV, por exemplo, confirmam o quadro de recuperação da produção industrial. Após permanecer em patamares muito baixos por longo período, o nível de utilização da capacidade instalada aumentou significativamente nos meses de fevereiro e de março. Além disso, o nível de confiança dos empresários da indústria atingiu, em fevereiro, patamar que denota otimismo.

Em síntese, com base na trajetória recente dos indicadores de atividade econômica, ainda não é possível afirmar claramente que há, de fato, um arrefecimento do ritmo de recuperação da economia brasileira.

* DIRETOR DE ESTUDOS E POLÍTICAS MACROECONÔMICAS DO IPEA TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DO GRUPO DE CONJUNTURA DO IPEA