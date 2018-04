Arthur Andersen confirma corte de 7 mil empregados nos EUA A Arthur Andersen LLP confirmou o corte de aproximadamente 7 mil empregos nos EUA. Os serviços administrativos e de auditoria da empresa são as duas áreas mais afetadas pelas demissões, disse a Andersen em comunicado. A Andersen afirmou que as demissões ocorrerão durante vários meses. A firma possui aproximadamente 26 mil funcionários nos EUA. Alguns dos cortes representam os trabalhadores norte-americanos que fornecem serviços utilizados por outras filiais da rede Andersen no mundo todo, disse a companhia. A Andersen está oferecendo a todo o pessoal afetado serviços de recolocação e permitirá que as pessoas demitidas continuem na folha de pagamentos durante um período determinado pela posição e pelo tempo de serviço na empresa. Seguro-saúde, computadores e acesso ao telefone são alguns dos benefícios disponíveis a esse pessoal durante o período em que eles permanecerem na folha de pagamentos da Andersen. Recrutadores internos da firma foram alocados para auxiliar as pessoas na busca de emprego. A redução da força de trabalho nos EUA está associada com medidas que visam o corte de gastos. Parte da economia gerada a partir das medidas de redução de custo permitiram os benefícios relacionados com busca de emprego e a retenção de vários funcionários da Andersen.