Arthur Andersen interrompe negociações sobre caso Enron A firma de contabilidade Arthur Andersen LLP interrompeu bruscamente as negociações com o Departamento de Justiça dos EUA que visavam alcançar um acordo em relação às acusações criminais que empresa enfrenta por causa da destruição de documentos referentes ao colapso financeiro da Enron Corp. O advogado da Andersen notificou os advogados do governo e disse que a empresa não está em posição para tomar uma decisão sobre qualquer acordo para as acusações criminais, disse o porta-voz da Justiça, Bryan Sierra. "Vamos continuar nos preparando para o julgamento", declarou, que está marcado para o dia 6 de maio.