Artigo que incorporava vale-transporte ao salário é revogado O governo revogou, nesta sexta-feira (24), o artigo 4º da Medida Provisória 280, que previa a incorporação do valor do vale-transporte ao salário dos trabalhadores. A mudança foi feita com a edição de uma nova MP, a de número283, publicada Diário Oficial da União, e que trata de servidor público. A decisão do governo de revogar a medida atende reivindicação de representantes dos trabalhadores (Central única dos Trabalhadores - CUT e Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT), que protestaram contra o fim do vale transporte. Além disso, foi uma resposta ao afirmado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), na última terça-feira (21), que alertou para os prejuízos que a medida poderia causar ao trabalhador, em médio e longo prazos, e para o risco de exclusão de outros direitos obtidos pelo trabalhador, como o vale-alimentação.