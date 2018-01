As carreiras mais concorridas no vestibular As carreiras e instituições de ensino superior mais tradicionais são as mais procuradas e concorridas no vestibular 2002. Esta afirmação é compartilhada por especialistas em vestibular dos principais cursinhos preparatórios para o vestibular de São Paulo. Entre as carreiras mais procuradas estão aquelas bem conhecidas: direito, administração, medicina e engenharia. Segundo o coordenador de vestibulares do Anglo Vestibulares, Alberto Francisco do Nascimento, as tradicionais estão sempre entre as mais procuradas pelos vestibulandos, encabeçando as listas na relação candidato/vaga. O professor e coordenador de informação para vestibulares do Etapa Vestibulares, Carlos Eduardo Bindi, destaca que as carreiras tradicionais chegam a ter mais de 10 mil candidatos concorrendo para poucas vagas nas universidades públicas e federais. "Medicina, direito e engenharia estão em primeiro lugar nas listas de candidatos para o vestibular 2002. Na Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, o número de candidatos deve ultrapassar os 10 mil para cada curso", alerta Carlos Eduardo. O coordenador pedagógico do Objetivo, Antônio Mário Salles, ressalta que os cursos de graduação nas áreas de comunicação, comércio exterior, ciências biológicas, turismo e informática também estão sendo bem concorridos nas faculdades brasileiras. "Na área de ciências biológicas, a procura aumentou devido as novas descobertas da ciência, como a clonagem e o genoma", explica Salles. Instituições mais procuradas A tradição e a colocação de profissionais no mercado de trabalho são fatores essenciais na hora de escolher uma faculdade ou universidade, seja ela pública ou particular. As universidades estaduais e públicas são realmente as mais concorridas. "As universidades públicas são as mais concorridas pela gratuidade e pelo currículo de seus professores e cursos", destaca o professor e coordenador de informação para vestibulares do Etapa Vestibulares. A qualidade do curso, a infra-estrutura oferecida pela escola, o currículo e qualificação de seus professores e a grade curricular também são importantes na hora de escolher uma faculdade ou universidade. De acordo com o coordenador de vestibulares do Anglo Vestibulares, outro fator que influencia a escolha é a proximidade da residência. "Existem boas faculdades no interior de São Paulo e em outros Estados, porém, o vestibulando acaba optando por uma instituição que fique perto de sua casa ou do seu trabalho", explica Alberto Francisco do Nascimento. Os especialistas citam ente as faculdades mais procuradas e concorridas a USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), a Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o Mackenzie, a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e todas as universidades públicas do país. Veja mais informações nos links abaixo.