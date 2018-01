As costas largas da Internet É moda culpar a Internet por muito do que acontece hoje. Informações são garimpadas em cabos ópticos submarinos? É a Internet! Alguém foi ofendido em redes sociais? É a Internet! Celulares foram monitorados e conversas gravadas? É a Internet! Fotos íntimas vazaram e causaram constrangimento? É a Internet! Há pouco, uma senhora, exasperada pelo vazamento de umas fotos de seu próprio celular, declarou em jornal que gostaria de “acabar com a Internet”.