As diferenças entre as taxas de juros Desde 19 de julho, a Selic, a taxa básica referencial da economia encontra-se no mesmo patamar de 16,5% ao ano. Mas há muitas taxas de juros no mercado e a Selic é apenas a referência definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para a taxa de juros dos títulos públicos federais paga às instituições financeiras. Quando o investidor aplica em fundos de renda fixa, ele recebe uma remuneração inferior, pois as instituições cobram taxas pela intermediação. A pessoa física paga taxas muito superiores à Selic E quando o consumidor faz um empréstimo, paga uma taxa muito superior à Selic. Isso acontece porque o governo toma muito dinheiro emprestado no mercado, sobrando pouco para a pessoa física e para as empresas. Assim, os juros pagos para financiamentos, empréstimos, cheque especial, crediário, cartão de crédito etc. ficam muito mais elevados do que a Selic. Além disso, como o governo brasileiro absorvia a maior parte dos recursos disponíveis no mercado nos anos de inflação alta, as instituições financeiras acostumaram-se a emprestar quase que exclusivamente para o Tesouro. Hoje, elas apresentam dificuldades operacionais em conceder créditos para indivíduos e empresas e resistências em abaixar os juros. De qualquer forma, o consumidor, na medida que aceita créditos a juros em taxas exorbitantes, deixa de exercer pressão junto às instituições financiadoras para que os juros das operações de varejo baixem. O mais indicado ainda é poupar, guardando o dinheiro em alguma aplicação financeira e, ao final, fazer a compra à vista. Exemplos de taxas de juros para pessoa física Para se ter uma idéia de como os juros ao consumidor são altos, basta verificar que a taxa Selic de 16,5% ao ano corresponde a 1,28% ao mês. Nos bancos, as taxas de juros do cheque especial variam entre 7,50% ao mês, no BBVA e 9,90% ao mês, no Santander e no Bandeirantes, segundo pesquisa do Procon-SP (ver link abaixo). No BBVA e no Banespa, a taxa de empréstimo pessoal, de 2,95% ao mês, é a menor entre as instituições financeiras. O Itaú cobra a maior taxa de empréstimo pessoal do mercado, de 4,90% ao mês. No cartão de crédito, as bandeiras Visa e Mastercard de vários cartões chegam a cobrar até 12% ao mês para pagamentos atrasados, os juros mais altos do mercado, enquanto que no Banespa, o cartão Visa Gold tem o juro mais baixo, de 4,20% ao mês mais multa de 2%. Verifique, no link abaixo, as taxas praticadas pelas instituições para pessoa física.