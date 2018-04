As economias europeias vão recuperar a estabilidade? Como será a trajetória de crescimento na Europa após a crise financeira? Para alguns europeus, ainda assustados com a possibilidade de suas economias e sistemas bancários entrarem em colapso, isso é um pouco como perguntar a um passageiro do Titanic o que ele pretende fazer quando chegar a Nova York. Mas trata-se de uma questão crucial, que deve ser perguntada especialmente quando a Europa enfrenta tamanha pressão por parte dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para que se concentre em medidas keynesianas de estímulo no curto prazo. É verdade que a situação está bastante feia. As projeções indicam uma queda de impressionantes 4% na renda da Europa este ano. O desemprego logo chegará aos dois dígitos na maior parte do continente, com o desemprego na Espanha e na Letônia a caminho de exceder os 20%. O sistema bancário europeu continua enfermo, apesar de muitos governos terem feito um imenso esforço para ocultar as dificuldades vividas por seus bancos. Ainda assim, dificuldades à parte, o declínio chegará ao fim. É verdade que ainda existe o risco de se atingir um iceberg, começando, talvez, com uma moratória no báltico, e o pânico se espalhando primeiro para a Áustria e alguns países nórdicos. Mas, por enquanto, um derretimento completo parece distintamente menos provável do que uma estabilização gradual seguida por uma recuperação morna, com grandes níveis de endividamento e a permanência de um desemprego alto. Trata-se de uma perspectiva pouco animadora. Alguns comentaristas criticaram ferozmente os governantes europeus por não terem orquestrado uma política fiscal e monetária tão agressiva quanto aquela proposta pelos seus equivalentes norte-americanos. Por qual outro motivo a Europa estaria sofrendo uma recessão mais profunda do que os Estados Unidos, queixam-se eles, quando todos concordam que os EUA foram o epicentro do derretimento financeiro global? Mas esses críticos parecem supor que a Europa sairá da crise num estado muito pior do que os EUA e ainda é cedo demais para fazer tal avaliação. Uma recessão épica provocada por uma crise financeira, como aquela que continuamos vivenciando, não é um evento que dura apenas um ano. Assim, a resposta dos governantes não pode igualmente ser avaliada por critérios de curto prazo. Perguntar o que vai acontecer nos próximos 5 anos é tão importante quanto perguntar o que vai acontecer nos próximos 6 meses, e o júri ainda não chegou a um veredicto a esse respeito. A resposta fiscal extremamente agressiva dos EUA representa um aumento no endividamento do governo, enquanto a sua política monetária hiperexpansiva significa que uma estratégia de retirada capaz de dar um fim à liquidez excessiva será difícil de ser executada. A proporção dos gastos governamentais nos EUA em relação à renda aumentou rapidamente de 18% para 28%, enquanto o banco central americano, o Federal Reserve (Fed), efetivamente triplicou seu balanço patrimonial. A abordagem europeia, mais comedida, apesar de ter ampliado os riscos no curto prazo, pode se mostrar mais sensata no longo prazo, especialmente se as taxas mundiais de juros subirem, o que tornaria mais dolorosa a manutenção de uma carga de dívidas excessiva. A verdadeira pergunta não é se a Europa está lançando mão de um estímulo keynesiano suficientemente agressivo, mas se vai retomar suas iniciativas de reforma assim que a crise abrandar. Se a Europa continuar flexibilizando seu mercado de trabalho, tornando sua regulação do mercado financeiro mais genuinamente pan-europeia, e se mantendo aberta ao comércio, a tendência ao crescimento será retomada após a crise. Entretanto, se os países europeus se voltarem para dentro, com a Alemanha pressionando seu consumidor a comprar carros alemães e o governo francês obrigando montadoras a manter abertas fábricas improdutivas, etc., podemos esperar uma década de estagnação. É verdade que no último ano a reforma política e econômica na Europa não teve do que se orgulhar. As recessões sempre foram uma época difícil para os líderes europeus que procuram promover reformas. A situação piorou quando o governo checo foi reprovado numa moção de desconfiança na metade dos seus seis meses de presidência da União Europeia, o que fez da Comissão Europeia um conjunto de patos mancos. A sombra das próximas eleições na Alemanha, somada à preocupação com a Irlanda, cujos eleitores devem decidir se ratificam ou não o Tratado de Lisboa (conferindo à Europa uma nova Constituição, extremamente necessária), conspiraram para frear o impulso reformista. Ainda assim, as muitas conquistas da Europa, entre elas os fortes governos democráticos e as sólidas instituições, são muitas vezes subestimadas enquanto vantagens competitivas de longo prazo na economia globalizada. A recente recessão trouxe desafios, mas os líderes europeus agiram bem ao não se deixarem intoxicar por medidas keynesianas de curto prazo, sobretudo se forem contrárias à superação dos desafios da Europa no longo prazo. Se a reforma for retomada, não há razão para acreditar que a Europa não desfrute de uma década de crescimento na renda per capita no mínimo tão vigoroso quanto o dos EUA. Além disso, com a crescente preocupação com a sustentabilidade da política fiscal americana, o euro tem a grande oportunidade de desempenhar um papel significativamente maior enquanto moeda de reserva. Imaginar o que pode acontecer se a Europa não for capaz de se erguer da covardia atual é um pensamento que provoca arrepios. A Europa certamente perderia fôlego enquanto contrapeso extremamente necessário aos EUA na política econômica mundial. É possível que os europeus não se importem com isso agora (na Europa, vemos mais camisetas de Obama do que nos EUA), mas pode ser que eles não se mostrem tão contentes se aparecer um George Bush III. Felizmente, é provável que os europeus não esperem tanto tempo para começar a avançar novamente. *Kenneth Rogoff é professor de economia e medidas públicas na Universidade Harvard, e foi economista-chefe do FMI