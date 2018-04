As liquidações das liquidações de inverno Lojistas de São Paulo decidiram prorrogar as liquidações de inverno neste ano. Como praticamente não houve frio, as liquidações predominaram durante toda a estação com descontos de até 70% sobre o preço da etiqueta. Pressionados pelas despesas correntes e pela necessidade de obter dinheiro para comprar a nova coleção, pequenos e médios comerciantes de artigos de vestuário de shoppings, especialmente, incluíram nas barganhas até mercadorias do verão passado. "É a primeira vez que ocorre uma pós-liquidação de forma maciça", diz o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop), Nabil Sahyoun. Ele ressalta que este foi o pior inverno para o comércio dos últimos cinco anos. A Liquida São Paulo, a liquidação oficial do setor, terminou no dia 4 deste mês, com crescimento de 3% a 3,5% no faturamento em relação ao mesmo evento de 2001. O desempenho ficou abaixo da expectativa, que era de um acréscimo de 5%. Como sobrou produto, as lojas continuaram as liquidações. O Shopping Metro Tatuapé, por exemplo, optou por fazer quatro dias de queima de estoques, entre 29 de agosto e 1.º de setembro. Com essa pós-liquidação, a meta é ampliar em 10% as vendas de agosto, diz o gerente de Marketing do Shopping, Claudio Voso. Ele diz que é a primeira vez que as 350 lojas fazem uma liquidação depois da liquidação, mas pondera que o evento já estava no planejamento do shoppping. O Center Norte, por exemplo, que não participou do Liquida São Paulo, estará em liquidação até 31 de agosto. A diretora de Marketing, Glorinha Baumgart, diz que as sobras dos estoques de inverno neste ano são maiores do que em 2001. "Tivemos, no máximo, 15 dias de frio." O dono das redes Panamá e Buckman, Roney Di Nardo, especializadas em moda feminina e masculina, respectivamente, conta que colocou na promoção até artigos do verão passado, além das roupas de inverno. "Não está nada fácil, os custos do shoppings são crescentes e o inverno foi o pior dos últimos anos." O gerente da loja Biancalana no West Plaza, Ivanildo Muniz do Amaral, afirma que as vendas em agosto caíram 40% em relação ao mesmo mês de 2001. Nem as liquidações foram suficientes para animar o comprador no mês que ele considera o segundo melhor do ano para roupas masculinas, por causa do Dia dos Pais. "Se não conseguimos vender com esse preço, imagine no valor normal." Segundo ele, o movimento no shopping tem ficado muito abaixo das expectativas. Na loja de moda feminina Acqua e Sapone, no Shopping Higienópolis, todas as peças estão com 70% de desconto, uma das maiores promoções do centro de compras. Todos os modelos fazem parte da coleção outono-inverno e incluem casacos de lã, botas de couro (modelo Christian Dior) e blusas. "As vendas na estação foram um desastre", afirma a gerente da loja, Ethel Muszkat. Quem deixou para comprar artigos de inverno no apagar das luzes das liquidações se deu bem. A empresária Cintia Tsukamato gastou R$ 100 em roupas para a filha. "Se não fosse a liquidação iria desembolsar R$ 150."